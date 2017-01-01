Под Киевом лиса залезла на крышу дома

Сейчас животное отправили на карантин в приют.

Читай также: В центре Киева под министерством паслись козы

В селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области на крышу строящегося дома забралась лиса.

Об этом сообщает пресс-служба киевской Службы спасения животных.

“В команду спасения животных обратились строители из поселка Чайки, и сообщили, что третий день по недостроенному восьмому этажу дома и крыше бегает лиса. Вниз она не спускается. Спасатели прибыли на место и обнаружили, что лиса бегает как по этажу, так и по краю стен, рискуя в любую секунду упасть вниз. Для того, чтобы снять лису с крыши, необходимо было отогнать ее от края. Это удалось сделать с третьего раза: лиса прекратила балансировать на стене и зашла вглубь здания, где была накрыта сачком“, - говорится в сообщении.

Читай также: Три медведя устроили “берлогу“ в японской поликлинике

Лису отправили на карантин в приют, где будет установлено здорова ли она, ручная или дикая. Если лиса здорова и она дикая, то ее будут отпускать в природу, если ручная – оставлять в приюте и искать хозяев.

Как сообщалось 9 декабря, на Голосеево по улицам гулял лось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram