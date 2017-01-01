Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов

Документ подписан президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады.

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Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Сообщается, что документ прошел последний этап - возвращен с подписью президента.

К слову, согласно данному закону, помощники-консультанты народных депутатов, работники секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

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Кроме того, внесены изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.

Напомним, Зеленскому предлагают ликвидировать должность Президента Украины. На сайте президента появилась петиция.

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