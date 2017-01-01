Пристайко надеется что разведение сил на Донбассе состоится до следующего саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду что разведение сил на Донбассе состоится до следующего нормандского саммита.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до следующего саммита “нормандской четверки“ в Берлине, который запланирован на март 2020 года, нужно не только определить три участка, но и провести разведение. Об этом он рассказал в интервью Укринформ.

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По словам министра, на заседании ТКГ в Минске украинская сторона предложила три участка разведения сил, которые имеют гуманитарное значение.

И мы рассчитываем на то, что они будут проработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем, - прокомментировал Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко объяснил задержку с обменом пленными.

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