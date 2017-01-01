Опубликованы имена нардепов-прогульщиков за декабрь

Комитет избирателей Украины назвал поименно депутатов, которые прогуливали заседания в декабре.

В декабре 2019 года 51 нардеп принял участие только в половине голосований Верховной Рады, при этом 8 народепов пропустили 90% голосований, трое из которых не проголосовали ни разу за месяц. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины у себя в Facebook.

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Так, в декабре ни разу не проголосовали депутаты Любовь Шпак -“Слуга Народа“, Роман Иванисов - внефракционный и Виталий Данилов -“Батькивщина“. По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов даже не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение всего месяца.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали в декабре: Антон Яценко - “За майбутнє“, принял участие в 0,19% голосований: Вадим Столар – ОПЗЖ 7%; Игорь Палица - “За майбутнє“, 9%; Александр Абдуллин -“Батькивщина“ 9%; Андрей Деркач - внефракционный 9%.

Скриншот facebook.com

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