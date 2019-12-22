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“Аваков - черт”: Под ОП прошел митинг-двадцатиминутка за отставку главы МВД

Комментариев: 3
Митинг длился 20 минут.
На митинге было 50 человек
На митинге было 50 человек
Страна

Сегодня, 22 декабря, под Офисом президента Украины в Киеве прошел митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова.

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Об этом сообщает Страна.

Сообщается, что митинг длился 20 минут. На него собрались не более 50 человек. Участники митинга скандировали "Аваков - черт!" и "Авакова в отставку". На фоне звучала музыка на немецком языке. 

Мининг длился 20 минут
Мининг длился 20 минут
Страна

По информации издания, в числе участников наблюдались представители С14 и других националистических организаций, но без какой-либо символики.

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Участники митинга рассказали, что это только первая их акция. Они требуют отставки Авакова, который является участником многих скандалов.

В ходе акции митингующие провели небольшой перформанс: "отделили" на плакате Авакова от Зе, заявив, что "мусору место в урне".

Участники предупредили, что еще вернутся
Участники предупредили, что еще вернутся
Страна

Напомним, Нацкорпус после митингов убирает под Радой. Уборку устроили, чтобы убрать мусор после четырех дней акций протеста против рынка земли. В Нацкорпусе заявили, что получили разрешение в КГГА.

 

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Теги: митинг, ОП, Аваков
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Комментариев (3)
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ЛежатьБандера    22.12.2019, 17:05
Оценка:  -2
ЛежатьБандера
Неужели денег на гонорар этим"патриотам" хватило только на 20 минут?
ЗовПрироды    22.12.2019, 17:04
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Когда то Аваков был уважаемым мужиком, а потом при клоунах превратился в коврик на полу в кремле. Какое то гадкое правращение произошло.
Крым-Украина    22.12.2019, 16:48
Оценка:  +1
Крым-Украина
Аваков тільки судить невинних Українців, а Вони в Законі Коломойский та Боголюбов жирують.
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