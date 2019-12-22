“Аваков - черт”: Под ОП прошел митинг-двадцатиминутка за отставку главы МВД

Митинг длился 20 минут.

На митинге было 50 человек Страна

Сегодня, 22 декабря, под Офисом президента Украины в Киеве прошел митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова.

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Об этом сообщает Страна.

Сообщается, что митинг длился 20 минут. На него собрались не более 50 человек. Участники митинга скандировали "Аваков - черт!" и "Авакова в отставку". На фоне звучала музыка на немецком языке.

Мининг длился 20 минут Страна

По информации издания, в числе участников наблюдались представители С14 и других националистических организаций, но без какой-либо символики.

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Участники митинга рассказали, что это только первая их акция. Они требуют отставки Авакова, который является участником многих скандалов.

В ходе акции митингующие провели небольшой перформанс: "отделили" на плакате Авакова от Зе, заявив, что "мусору место в урне".

Участники предупредили, что еще вернутся Страна

Напомним, Нацкорпус после митингов убирает под Радой. Уборку устроили, чтобы убрать мусор после четырех дней акций протеста против рынка земли. В Нацкорпусе заявили, что получили разрешение в КГГА.

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