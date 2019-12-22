Яременко о слежке в “5 элементе”: И эти люди обеспокоены моей нравственностью

Угодивший в секс-скандал Яременко сделал заявление.

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Скандальный нардеп Яременко, угодивший в секс-скандал после переписки с проститутками прямо в зале Рады, прокомментировал ситуацию со спортклубом "5 элемент", где обнаружили систему слежки за посетителями.

Об этом инциденте он написал на своей странице в Facebook.

И вот... Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью… - написал Яременко.

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Напомним, в спортклубе Петра Порошенко ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями. В спортивном клубе Петра Порошенко "5 элемент" сотрудники ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями.

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