Яременко о слежке в “5 элементе”: И эти люди обеспокоены моей нравственностью
Читай также: В офис партии Порошенко пришли с обысками
Скандальный нардеп Яременко, угодивший в секс-скандал после переписки с проститутками прямо в зале Рады, прокомментировал ситуацию со спортклубом "5 элемент", где обнаружили систему слежки за посетителями.
Об этом инциденте он написал на своей странице в Facebook.
И вот... Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью… - написал Яременко.
Читай также: Обыски в спортклубе Порошенко: Портнов рассказал причину
Напомним, в спортклубе Петра Порошенко ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями. В спортивном клубе Петра Порошенко "5 элемент" сотрудники ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Нет конечно. это рука Кремля.)))