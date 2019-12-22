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Яременко о слежке в “5 элементе”: И эти люди обеспокоены моей нравственностью

Комментариев: 5
Угодивший в секс-скандал Яременко сделал заявление.
Богдан Яременко
Богдан Яременко
facebook.com/Olexandr2013

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Скандальный нардеп Яременко, угодивший в секс-скандал после переписки с проститутками прямо в зале Рады, прокомментировал ситуацию со спортклубом "5 элемент", где обнаружили систему слежки за посетителями. 

Об этом инциденте он написал на своей странице в Facebook.

И вот... Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью… - написал Яременко.

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Напомним, в спортклубе Петра Порошенко ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями. В спортивном клубе Петра Порошенко "5 элемент" сотрудники ГБР обнаружили систему тотальной слежки за посетителями.

 

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Теги: 5 элемент, слежка, Яременко, секс-скандал
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Комментариев (5)
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Путин_xyйло    22.12.2019, 15:29
Оценка:  +2
Путин_xyйло
А чЁ так, все ненавидящие Пороха удоды ходят трусить яйцами в его клуб?
MykRom    22.12.2019, 15:41
Оценка:  0
MykRom
Нарциссы красуются своей мужественностью на фоне борьбы с коррупцией.
w@rning!    22.12.2019, 15:16
Оценка:  -7
w@rning!
Петр Алексеевич вы , что дрочите?
Нет конечно. это рука Кремля.)))
ЛежатьБандера    22.12.2019, 15:14
Оценка:  -7
ЛежатьБандера
Петух оказался не только кровавым недо-диктатором, коррупционером и казнокрадом. Но ещё и дрочером-вуайеристом!
MykRom    22.12.2019, 15:11
Оценка:  +2
MykRom
Какие люди? Жена, дети, коллеги? Ей богу, какой -то недалёкий.
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