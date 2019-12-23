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Украинцы признали Зеленского политиком 2019 года

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Украинцы назвали Президента Зеленского политиком года.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
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Почти половина украинцев - 47% считают, что в 2019 году политиком года стал Президент Владимир Зеленский. Об этом говорят данные опроса Социологической группы “Рейтинг“

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Около 8-10% украинцев считают политиками года Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко. Еще 5-7% поддерживают Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослав Вакарчука и Владимира Гройсмана.

Скриншот
Скриншот
http://ratinggroup.ua

Главными событиями прошедшего года украинцы называли освобождение пленных моряков и других узников Кремля – 48% опрошенных и выборы президента Украины – 44 % опрошенных.

Скриншот
Скриншот
http://ratinggroup.ua

Опрос проводился Социологической группой “Рейтинг“ 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением ОРДЛО среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

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Теги: Зеленский, Рейтинг
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Комментариев (1)
dron29    23.12.2019, 11:29
Оценка:  0
dron29
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