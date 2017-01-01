Погода на неделю: В Украине ожидаются ливни и снег

Рабочая неделя начнется с ливней и ветров, а закончится снижением температуры воздуха и снегом.

В Украине 23-27 декабря ожидаются дожди, ветер, а к концу недели – похолодание и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В понедельник, 23 декабря, в западных областях пройдут значительные дожди; температура ночью 1-6 тепла, днем 3-8. На остальной территории - небольшой дождь; температура ночью 4-9 тепла, днем 6-11, в южной части до 14. Ветер в Украине юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с. В Киеве - небольшой дождь; порывы ветра 15-18 м/с; температура ночью 5-7 тепла, днем 9-11.

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Во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди, а в Карпатах - сильный снег, метель. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, днем 3-8, в Карпатах до -5 мороза. В Киеве временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 тепла, днем 5-7.

В среду, 25 декабря, дожди накроют также и восточные области. Температура воздуха днем будет колебаться от 4 до 8, в южных областях воздух прогреется до 10. Ночью в большинстве регионов термометры покажут 2-5, на юге до 7. В Киеве временами дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 тепла; днем 3-8.

В четверг, 26 декабря, интенсивность дождей уменьшится, на западе ожидается мокрый снег. Температура воздуха существенного снизится в западных областях, там прогнозируют 1-4. На остальной территории днем температура будет колебаться от 3 до 7. Ночью на западе похолодает до 0-4, в остальных областях ночью 3-6. В столице ночью умеренный, днем небольшой дождь, температура ночью и днем 1-6 тепла.

meteo.gov.ua

В пятницу, 27 декабря, ожидается небольшой снег, на юге и востоке страны - дожди с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-6 тепла. В западных и в северных и центральных областях от 3 тепла до 2 мороза. В Киеве пройдет небольшой снег, температура ночью и днем от 3 тепла до 2 мороза.

Ранее украинцев предупредили о резком усилении ветра. Погодные условия могут привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

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