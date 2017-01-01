В подрыве авто Шеремета использовалась аналогичная мина, что нашли у Антоненко

В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовались те же взрывные вещества, что при обыске нашли у Антоненко.

В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалась аналогичное взрывное вещество, которое правоохранители нашли в мине при обыске у Андрея Антоненко. Об этом заявила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

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Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Согласно заключению экспертов, изъятый ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com

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