Дело Шеремета: депутаты и артисты пришли взять Антоненко на поруки

Сегодня суд рассматривает апелляцию защиты Антоненко.

23 декабря Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на меру пресечению подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

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Поддержать подозреваемого пришли друзья Антоненко, активисты, а так депутаты и музыканты, которые хотят взять Антоненко на поруки.



Среди них: Лидер группы “Тартак“ Александр Положинский, общественный деятель Александра Коваль, полковник ВСУ, Алексей Никифоров, народные депутаты 8 созыва Оксана Корчинская, Андрей Левус, Иван Савка; а также действующий нардеп Михаил Бондарь.



Защита Антоненко ходатайствует об изменении меры пресечения на ночной домашний арест.





Напомним, Олег Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета.

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