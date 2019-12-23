Дело Шеремета: депутаты и артисты пришли взять Антоненко на поруки
23 декабря Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию на меру пресечению подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко.
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Поддержать подозреваемого пришли друзья Антоненко, активисты, а так депутаты и музыканты, которые хотят взять Антоненко на поруки.
Среди них: Лидер группы “Тартак“ Александр Положинский, общественный деятель Александра Коваль, полковник ВСУ, Алексей Никифоров, народные депутаты 8 созыва Оксана Корчинская, Андрей Левус, Иван Савка; а также действующий нардеп Михаил Бондарь.
Защита Антоненко ходатайствует об изменении меры пресечения на ночной домашний арест.
Напомним, Олег Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета.
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