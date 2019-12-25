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В Харькове взорвали банкомат

Комментариев: 2
К счастью, никто не пострадал.
Взрыв прогремел на первом этаже здания
Взрыв прогремел на первом этаже здания
hk.npu.gov.ua

На улице Академика Волкова в Харькове 25 декабря в 03.28 взорвали банкомат, который расположен в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, никто не пострадал.

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По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. В ходе работы полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного устройства.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Сумма похищенных средств и лица, причастные к происшествию, устанавливаются. 

Напомним, ранее сообщалось, что появилось видео захвата заложницы в Харькове.

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Теги: банкомат, Харьков, взрыв
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Комментариев (2)
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Антибес    25.12.2019, 11:19
Оценка:  -2
Антибес
Никакого ВУ внутри там не было.Только пропан и кислород.По-видимому недостаточное количество.
СтальнаяКрыса    25.12.2019, 11:06
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Замазали название банка на банкомате коряво, это банк Укрсиббанк, да и если бы полностью затерли, по виду видно что Укрсиббанк, у каждого банка банкомат свой вид имеет.
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