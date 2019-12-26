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Украинские военные собрали елку из боеприпасов, которые прилетели от сепаратистов

Комментариев: 1
На Донбассе украинские военные в канун Нового года собрали праздничную елку из снарядов, которыми их обстреливали сепаратисты.
"Новогодняя елка" из снарядов прилетевших от сепаратистов
"Новогодняя елка" из снарядов прилетевших от сепаратистов
facebook.com

Украинские военные, занимающие оборону на Мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны сепаратистов. Об этом пишет пресс-центр ООС у себя в Facebook

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Высота собранной бойцами импровизированной елки составляет почти два метра.

Это все боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов, - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Как сообщил офицер, этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенной ими участке линии фронта.

Напомним, ранее в зоне ООС за сутки 12 обстрелов, ВСУ без потерь

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Теги: ООС, Новый год, Елка
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Комментариев (1)
ira0957    26.12.2019, 09:34
Оценка:  0
ira0957
Когда псу делать нечего - он яйца лижет.
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