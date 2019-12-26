Украинские военные собрали елку из боеприпасов, которые прилетели от сепаратистов

На Донбассе украинские военные в канун Нового года собрали праздничную елку из снарядов, которыми их обстреливали сепаратисты.

Украинские военные, занимающие оборону на Мариупольском направлении, собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны сепаратистов. Об этом пишет пресс-центр ООС у себя в Facebook.

Читай также: На Донбассе за сутки ранены двое военных

Высота собранной бойцами импровизированной елки составляет почти два метра.

Это все боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов, - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Как сообщил офицер, этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам любым способом на определенной ими участке линии фронта.

Напомним, ранее в зоне ООС за сутки 12 обстрелов, ВСУ без потерь

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.