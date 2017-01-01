"Никто не узнает": Водитель "под кайфом" предлагал взятку полицейскому
В Виннице 35-летний мужчина "под кайфом" пытался дать взятку полицейскому в размере 10 тысяч гривен. Водитель хотел избежать ответственности за управление авто под влиянием наркотиков. Об этом сообщает полиция.
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"Инспекторы патрульной полиции в Виннице по улице Магистрацкой остановили водителя Volkswagen за нарушение ПДД. Во время общения инспекторы заподозрили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Подозрения подтвердило медицинское освидетельствование" - говорится в сообщении.
Водитель был под действием амфетамина. Чтобы избежать наказания правонарушитель предложил полицейским взятку
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"Кроме административной, мужчине придется нести уголовную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), за что предусмотрено до 4 лет лишения свободы. Следствием начато уголовное производство" - подытожили в полиции.
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