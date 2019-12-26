Минздрав хочет запретить "вкусные" сигареты
Минздрав Украины инициирует законодательное урегулирование вопроса о содержании вкусовых добавок в сигаретах. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента» одобрен правительством 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава у себя в Facebook.
Читай также: Украину “атаковал“ вирус гриппа
“Минздрав предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты “вкусными“ и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению“, - говорится в сообщении.
Также закон предусматривает введение новых маркировок для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения европейского образца, которые будут занимать 65% площади сигаретной пачки.
Помимо этого в законопроекте появится обновленная терминология, которая призвана улучшить контроль производства и продажи табачной продукции.
Впервые в Украине предлагается урегулировать понятие “электронная сигарета“. Проектом закона предусматривается повысить требования к отчетности производителей и экспортеров табачных изделий и е-сигарет об ингредиентах и выбросы – говорится в сообщении.
Напомним, ранее Вакцинация от гриппа среди украинцев увеличилась в два раза
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Укусная сигарета - укусил и пошел спасть.
Невкусная сигарета - не вкусил и пошел спать.