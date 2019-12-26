Минздрав хочет запретить "вкусные" сигареты

В Министерстве здравоохранения Украины предложили запретить табачные изделия с вкусовыми добавками.

Минздрав Украины инициирует законодательное урегулирование вопроса о содержании вкусовых добавок в сигаретах. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента» одобрен правительством 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава у себя в Facebook.

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“Минздрав предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты “вкусными“ и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению“, - говорится в сообщении.

Также закон предусматривает введение новых маркировок для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения европейского образца, которые будут занимать 65% площади сигаретной пачки.

Помимо этого в законопроекте появится обновленная терминология, которая призвана улучшить контроль производства и продажи табачной продукции.

Впервые в Украине предлагается урегулировать понятие “электронная сигарета“. Проектом закона предусматривается повысить требования к отчетности производителей и экспортеров табачных изделий и е-сигарет об ингредиентах и ​​выбросы – говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com\Минздар Украины

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