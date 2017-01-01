НАБУ проводят обыски в Министерстве информполитики

Национальное антикоррупционное бюро Украины пришли с обысками в Министерство информационной политики.

В четверг, 26 декабря, детективы антикоррупционного бюро обыскивают Министерство информационной политики Украины и ГП “Защита информационного пространства“. Об этом сообщил госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко у себя в Facebook.

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Артем Биденко сказал, что заинтересовавшие детективов ведомства подчинены Министерству культуры.

Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN, – пишет Биденко.

Также Биденко добавил, что МИП нечего скрывать, работники максимально сотрудничали и сотрудничают со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы.

Скриншот .facebook.com/artembidenko

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