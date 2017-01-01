Зарплаты прокуроров возрастут от 50 до 75%, - Рябошапка

Руслан Рябошапка рассказал о реформе ГПУ.

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Заработная плата у прокуроров Генпрокуратуры после переаттестации и соответствующих постановлений Кабинета министров будет существенно повышена.

Об этом заявил глава ГПУ Руслан Рябошапка на своем брифинге.

Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышаются, где-то от 50 до 75%. Сейчас постановления уже приняты, они оформляются в Секретариате Кабмина. Я думаю, они вскоре будут опубликованы, и в ближайшее время прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты, - сказал Рябошапка.

Он отметил, что после обновлений прокуроры не могут иметь зарплаты, как сотрудники специализированных антикоррупционных институтов.

Но это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у других органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ, - добавил он.

По словам Рябошапки, обновленная ГПУ разработала систему, которая будет распределять дела между прокурорами и оценивать их работу.

По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки, соответственно, будут применяться и премирования, и так называемые бонусы. То есть, не так, как сейчас - всем подряд одинаковая ставка, условно говоря, 100 процентов, а в соответствии с тем, кто и что сделал. И будут другие дополнительные гарантии, связанные, в том числе и с прохождением карьеры, которая основывается на результатах справедливой оценки работы, - добавил генпрокурор.

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Напомним, со 2 января в Украине исчезнет ГПУ. Вместо Генеральной прокуратуры в Украине появится Офис Генерального прокурора.

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