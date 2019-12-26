Посол США Тейлор: Аваков не уверен в деле Шеремета

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что Арсен Аваков не уверен в вине тех, кого задержала полиция.

Министр МВД Арсен Аваков не убежден в вине тех, кого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналистам рассказал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

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Тейлор рассказал, что Аваков провел детальный брифинг по этому делу для иностранных послов. Министр МВД попросил помощи в этом деле у некоторых государств. По словам Тейлора, некоторые из них изучают возможности оказать помощь.



“Я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы...Он (Аваков) не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди “много работы“. Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен“, - отметил Тейлор.



Напомним, адвокат Юлии Кузьменко опубликовал всю беседу о так называемой “сакральной жертве“.

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