Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посол США Тейлор: Аваков не уверен в деле Шеремета

Комментариев: 4
Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что Арсен Аваков не уверен в вине тех, кого задержала полиция.
Министр МВД Арсен Аваков
Министр МВД Арсен Аваков
Арсен Аваков/Facebook

Министр МВД Арсен Аваков не убежден в вине тех, кого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналистам рассказал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 

Читай также: “Подлая провокация“: Антоненко записал видео в СИЗО

Тейлор рассказал, что Аваков провел детальный брифинг по этому делу для иностранных послов. Министр МВД попросил помощи в этом деле у некоторых государств. По словам Тейлора, некоторые из них изучают возможности оказать помощь.

“Я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы...Он (Аваков) не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди “много работы“. Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен“, - отметил Тейлор.

Напомним, адвокат Юлии Кузьменко опубликовал всю беседу о так называемой “сакральной жертве“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    26.12.2019, 18:01
Оценка:  +2
asfd0
Пиндосовские уши торчат отовсюду.
Woodbrother    26.12.2019, 17:50
Оценка:  -3
Woodbrother
До Авакова начало доходить, в какую ж...пу его загнали его рассейские дружбаны.
Хулиганка*    26.12.2019, 17:47
Оценка:  +1
Хулиганка*
какого черта этот американский пассажир вмешивается во внутренние дела Украины и давит на Авакова?
xapi3mat    26.12.2019, 17:55
Оценка:  -2
xapi3mat
А ты тут чо вякаешь?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь