Украина подписала второй контракт на поставку Джавелинов

Кроме того, в армию поступают аналогичные комплексы отечественного производства.

Читай также: Под Житомиром тестируют броневики: Победителя примут на вооружение ВСУ

Украина заключила контракт с Соединенными Штатами о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, пишет ТһеБабель.

По словам Петренко, контракт был заключен в течение 4 квартала “за счет сосредоточения ресурсов“.

Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего производителя. Мы имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных различного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов и продолжаем двигаться по обеспечению войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам, - рассказал заместитель министра.

Напомним, в Минобороны рассказали, чем вооружали армию в 2019 году. В целом в войска отправлено 7,5 тысяч единиц вооружения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.