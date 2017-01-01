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Украина подписала второй контракт на поставку Джавелинов

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Кроме того, в армию поступают аналогичные комплексы отечественного производства.
Украина подписала второй контракт на поставку Джавелинов
Украина подписала второй контракт на поставку Джавелинов
wikipedia.org

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Украина заключила контракт с Соединенными Штатами о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, пишет ТһеБабель.

По словам Петренко, контракт был заключен в течение 4 квартала “за счет сосредоточения ресурсов“.

Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего производителя. Мы имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных различного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов и продолжаем двигаться по обеспечению войск станциями радиолокационной борьбы. Было реализовано в 2019 году два контракта с правительством США по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставкам, - рассказал заместитель министра.

Напомним, в Минобороны рассказали, чем вооружали армию в 2019 году. В целом в войска отправлено 7,5 тысяч единиц вооружения.

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Теги: Джавелин, США, Министерство обороны, Javelin
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