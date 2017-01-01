В целом в войска отправлено 7,5 тысяч единиц вооружения.

В Минобороны рассказали, чем вооружали армию в 2019 году Пресс-служба Минобороны

Читай также: Под Житомиром тестируют броневики: Победителя примут на вооружение ВСУ

В 2019 году в войска было поставлено 7434 единицы вооружения и военной техники, в частности порядка 700 ракетно-артиллерийских комплексов, 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов. Об этом на брифинге в Министерстве обороны сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

Среди новых образцов вооружения и военной техники – ракетные комплексы “Джавелин“, катера типа “Айленд“, РСЗО “Вильха“, БТР-4Е, комплекс управления огнем “Оболонь“, ракетный комплекс “Нептун“, бронемашины “Козак-2“ и другие.

Читай также: В Генштабе назвали наращивание “противовоздушного щита“ приоритетной задачей ВСУ

В целом на вооружение в 2019 году было принято 17 образцов военной техники (в 2018-м - 11), допущено к эксплуатации - 38 (в прошлом году - 32).

Неотложными мерами 2019 года стали две корректировки показателей оборонного госзаказа, был разблокирован проблемный контракт и реализована закупка и поставка БТР-4Е, не допущено банкротство ГП “ХКБМ им. Морозова“, организована поставка противотанковых комплексов “Джавелин“ и ракет к ним.

Напомним, в Украине испытали новую гаубицу “Богдана“. По программе испытаний запланирована стрельба инертными снарядами, а позже – боевыми, чтобы подтвердить заявленные тактико-технические характеристики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.