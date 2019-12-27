Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дробович рассказал, когда президентом Украины станет гей

Комментариев: 2
Украинское общество довольно открытое и примерно соответствует европейскому уровню.
Антон Дробович
Антон Дробович
кадр из видео

Читай также: На Троещине устроят архив репрессивных органов

Украинское общество в целом является довольно открытым, но президента-гей в нашей стране в ближайшие 10 лет точно не появится. Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Антон Дробович в интервью YouTube-каналу ISLND TV.

Журналист спросил, насколько открытым является украинское общество, и когда можно ожидать появление в Украине президента, не скрывающего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Я считаю, что украинское общество довольно открыто – в принципе где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Касательно открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль, - ответил Дробович.

Напомним, Дробович исключил “разворот“ в Институте Нацпамяти. Новый глава Института Национальной памяти рассказал, что изменится в работе учреждения с его приходом, а что останется без изменений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Дробович, Институт национальной памяти, президент, гей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    27.12.2019, 11:37
Оценка:  +3
Woodbrother
У нас уже есть президент, лижущийся и чмокающийся с богданом оприлюдно. По моему этого предостаточно.
Шкиряк_и_Зорян    27.12.2019, 11:32
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
"Журналист спросил, насколько открытым является украинское общество и когда можно ждать появление в Украине президента, не скрывающего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию." (С)

Так президент-гей или не скрывающий свою ориентацию? Это был очень хитрый вопрос!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь