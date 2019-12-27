Дробович рассказал, когда президентом Украины станет гей

Украинское общество довольно открытое и примерно соответствует европейскому уровню.

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Украинское общество в целом является довольно открытым, но президента-гей в нашей стране в ближайшие 10 лет точно не появится. Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Антон Дробович в интервью YouTube-каналу ISLND TV.

Журналист спросил, насколько открытым является украинское общество, и когда можно ожидать появление в Украине президента, не скрывающего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Я считаю, что украинское общество довольно открыто – в принципе где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Касательно открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль, - ответил Дробович.

Напомним, Дробович исключил “разворот“ в Институте Нацпамяти. Новый глава Института Национальной памяти рассказал, что изменится в работе учреждения с его приходом, а что останется без изменений.

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