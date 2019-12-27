"Пума" останется под стражей еще на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста для ветерана АТО.

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Печерский суд Киева оставил под стражей до 24 февраля ветерана АТО Инну Грищенко (позывной “Пума“), которую подозревают в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области в июле 2018 году и голос которой фигурировал в телефонных разговорах в деле об убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщает hromadske.

Прокуратура просила продлить арест подозреваемой, указывая на риск побега Грищенко, а также вероятность того, что “Пума“ может препятствовать следствию, давить на потерпевших и свидетелей, уничтожать вещественные доказательства. Также прокуроры отметили, что муж Инны – Владислав Грищенко – который также задержан и находится под стражей, передавал жене записки с наставлениями. Их содержание прокуратура не озвучила в заседании.

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В свою очередь сторона защиты возражала против продления ареста, настаивая на недостаточности улик против подозреваемой. Также адвокат отметил необходимость медицинского обследования Инны Грищенко и указал на наличие у нее несовершеннолетней дочери, которая фактически осталась сиротой. Адвокат подчеркнул, что его подзащитная ранее не была судима, имеет прочные социальные связи и поддержку общественности.

Сама Инна Грищенко назвала свое дело “давлением на волонтеров и добровольцев“ и отвергла свою причастность к покушению на бизнесмена и к убийству Павла Шеремета. Также женщина заверила, что не собирается бежать, готова носить электронный браслет, сдать паспорта, а также предоставить доступ к видеокамерам у места жительства, чтобы следователи видели, кто к ней заходит.

Напомним, Грищенко заявила, что в 2016 году еще не знала других фигурантов дела Шеремета. Она рассказала, что познакомилась с другими подозреваемыми только в этом году.

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