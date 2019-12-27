Германия отказала Украине в военной помощи - Пристайко
Правительство Германии отказало Украине в военной помощи. Об этом в интервью порталу RND рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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“Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку немецкого правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен. Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины“, - рассказал Пристайко.
Отметим, что глава МИД не сообщил, когда именно Украина отправила запрос о военной помощи.
Напомним, названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ.
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