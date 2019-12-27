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Германия отказала Украине в военной помощи - Пристайко

Комментариев: 9
Глава МИД Украины рассказал, что Германия отказалась выдать военную помощь Украине.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
facebook.com/UkraineMFA

Правительство Германии отказало Украине в военной помощи. Об этом в интервью порталу RND рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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“Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку немецкого правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен. Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины“, - рассказал Пристайко.

Отметим, что глава МИД не сообщил, когда именно Украина отправила запрос о военной помощи.

Напомним, названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ.

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Теги: военная помощь, Германия, Пристайко
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Комментариев (10)
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xapi3mat    27.12.2019, 18:48
Оценка:  0
xapi3mat
помощь - не значит бесплатно, дурачье кацапское
Антибес    27.12.2019, 18:26
Оценка:  -3
Антибес
А покупать не пробовали,вместо того чтобы клянчить?Или нам все должны только потому что мы свободные(от мозгов)и независимые(от нас ничего и нигде не зависит)?)))))
Крым-Украина    27.12.2019, 18:32
Оценка:  -1
Крым-Украина
Купляють тільки твою маму біля готелю, на годину або на ніч.
Антибес    27.12.2019, 19:09
Оценка:  0
Антибес
Что тебе ещё сказали Сурен и Гоча,педря дуплетом в два ствола твою маму за бутылку пива?)))))
CasperW    27.12.2019, 18:40
Оценка:  -1
CasperW
Накручивай голоса, ты все равно уже спалился.
VSHIVANKA    27.12.2019, 18:08
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ГОЛОДРАНЦЫ И ПОПРОШАЙКИ , ОТ ВАС УЖЕ ВСЕХ ТОШНИТ , ВЫ УЖЕ ВСЕХ ЗАТРАХАЛИ СО СВОИМ НЫТЬЕМ !!!
ВЫ САМИ ХОТЬ ЧТО-ТО МОЖЕТЕ , ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ , ЧТО ВЕСЬ МИР КРУТИТСЯ ВОКРУГ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ И ВАМ ВСЕ , ВСЕГДА И ВСЁ ДОЛЖНЫ ?!
ИДИТЕ НА Х.УЙ !!!
Крым-Украина    27.12.2019, 18:13
Оценка:  0
Крым-Украина
Вас Кацапських свиней Чеченці та Дагестанці так крутять, що у вас уже ніякий прохід не закривається. Тому ти тут ідео і поносиш.
CasperW    27.12.2019, 18:23
Оценка:  +1
CasperW
Да, крутится вокруг Украины. Причем настолько, что даже у тебя на россие есть только одна новость: что там в Украине. Пофиг на свалки под Архангельском. Пофиг на ЕБурговый храм. Да на все население рашки настрать. ПОТОМУ ЧТО УКРАИНА!!!
Крым-Украина    27.12.2019, 18:06
Оценка:  -3
Крым-Украина
Ніколи не слідує довіряти Німецьким та Кацапським Фашистам.
Крым-Украина    27.12.2019, 18:05
Оценка:  -4
Крым-Украина
Сукка Мекель надає допомогу тільки Мусульманським Терористам
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