Германия отказала Украине в военной помощи - Пристайко

Глава МИД Украины рассказал, что Германия отказалась выдать военную помощь Украине.

Правительство Германии отказало Украине в военной помощи. Об этом в интервью порталу RND рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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“Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку немецкого правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен. Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины“, - рассказал Пристайко.



Отметим, что глава МИД не сообщил, когда именно Украина отправила запрос о военной помощи.



Напомним, названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ.

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