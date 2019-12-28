“Это афера века”: Ляшко раскритиковал мировое соглашение с Газпромом

Экс-нардеп заявил, что власти “продались Кремлю”.

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\Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал мировое соглашение по газовому спору с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд, которое одобрил Кабинет министров.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Мировое соглашение" с российским "Газпромом", которое одобрило правительство зеленых невежд - это афера века и результат заговора зеленой власти предателей с Кремлем, в результате чего Украина потеряла возможность взыскать с России как минимум 20 миллиардов долларов, - написал Ляшко.

По его словам, “газовое дело” вместе с “делом Геруса” станут самыми громкими и резонансными судебными процессами после “фиаско этой некомпетентной и продажной власти”.

Еще никогда Украина не была столь зависимой от страны-агрессора, как сегодня, за что обязательно наступит время ответственности, - добавил Ляшко.

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Напомним, Гончарук одобрил мировое соглашение с "Газпромом". Премьер-министр подписал распоряжение Кабмина.

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