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На Донбассе семь обстрелов, ВСУ без потерь

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Позиции военных обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
На Донбассе за двое суток не пострадал ни один военный
На Донбассе за двое суток не пострадал ни один военный
facebook.com/pressjfo.news

За сутки на Донбассе зафиксировано семь обстрелов, военные не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в понедельник, 30 декабря.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 6 обстрелов позиций:

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  • дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • возле Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

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Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в Украине завершили осенний призыв. Всего на службу призвали 15 тыс 200 молодых людей.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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