На Донбассе семь обстрелов, ВСУ без потерь
За сутки на Донбассе зафиксировано семь обстрелов, военные не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в понедельник, 30 декабря.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 6 обстрелов позиций:
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- дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- возле Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
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Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
С начала текущих обстрелов не зафиксировано.
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