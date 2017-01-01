На Донбассе семь обстрелов, ВСУ без потерь

Позиции военных обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Донбассе за двое суток не пострадал ни один военный facebook.com/pressjfo.news

За сутки на Донбассе зафиксировано семь обстрелов, военные не пострадали. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в понедельник, 30 декабря.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 6 обстрелов позиций:

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дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

возле Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

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Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в Украине завершили осенний призыв. Всего на службу призвали 15 тыс 200 молодых людей.

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