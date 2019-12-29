Президент с народом: в сети появились фото Зеленского с лыжниками в Буковеле

Президент катался на лыжах на горнолыжном курорте.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в президентской резиденции “Синегора” в селе Гута, Ивано-Франковской области. В новогодние праздники Зеленский также побывал в Буковеле, где покатался на лыжах среди обычных украинцев.

Фото президента в Буковеле появились в социальных сетях.

Лыжник, которому посчастливилось встретиться на одной трассе с гарантом и его командой, обнародовал фото.

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Позже это же фото начали размещать на фан-страницах Зеленского в соцсетях.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства пожелал, чтобы в новом 2020 году нам надо быть единственной страной каждый день.

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