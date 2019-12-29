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Президент с народом: в сети появились фото Зеленского с лыжниками в Буковеле

Комментариев: 4
Президент катался на лыжах на горнолыжном курорте.
Фото с президентом
Фото с президентом
instagram.com/kolia_sofron

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Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в президентской резиденции “Синегора” в селе Гута, Ивано-Франковской области. В новогодние праздники Зеленский также побывал в Буковеле, где покатался на лыжах среди обычных украинцев.

Фото президента в Буковеле появились в социальных сетях.

Лыжник, которому посчастливилось встретиться на одной трассе с гарантом и его командой, обнародовал фото.

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Позже это же фото начали размещать на фан-страницах Зеленского в соцсетях.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства пожелал, чтобы в новом 2020 году нам надо быть единственной страной каждый день.

 

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Теги: Зеленский, президент, Буковель, лыжи
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Комментариев (4)
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LeonMaster    02.01.2020, 11:45
Оценка:  +2
LeonMaster
прикольно, а охрана на лыжах с автоматами каталась? Отряд альпийских стрелков )
Конфузий    02.01.2020, 11:38
Оценка:  0
Конфузий
И кому это интересно?
alex-zol    02.01.2020, 11:45
Оценка:  -4
alex-zol
тебе и петьке порошенко!
Конфузий    02.01.2020, 11:46
Оценка:  0
Конфузий
Мне это абсолютно не интересно.
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