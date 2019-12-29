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Министр Милованов сказал, что Украина беднее Кубы

Комментариев: 22
Министр Тимофей Милованой признался, что Украина по бедности опережает коммунистическую Кубу.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
facebook.com\Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сравнил Внутренний Валовой Продукт Украины и коммунистической Кубы, которая является одним из самых экономически неразвитых стран в мире и пришел к выводу, что Куба, живет лучше Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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“Интересно сравнить уровень ВВП Украины с Кубой. В Украине ВВП (валовой внутренний продукт) - $ 9200 приведен на человека (PPP) и $ 3100 номинальной (2018). В Кубе ВВП - $ 12300 приведен на человека (PPP) и $ 8500 номинальной (wiki). Trading economics дает другие цифры - $ 21000 приведен и $ 6600 номинальной. То есть и приведенный и номинальный ВВП на человека в Кубе выше“ – пишет министр.

Скриншот
Скриншот
facebook.com\Тимофей Милованов

Справка. Куба - социалистическое государство, которое в свое время поддерживал СССР. Из-за этого у Кубы напряженные отношения с США. Из-за эмбарго США у Кубы нет доступа к важным рынкам и инвестициям. Усложненные торговые ограничения препятствуют инвестициям. На Кубе плохая инфраструктура, дефицит топлива, удобрений и запчастей. Некоторые продукты до сих пор можно купить только при наличии специальных карточек. До недавнего времени был ограничен доступ в интернет.

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Теги: Украина, Куба, ВВП, Милованов
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Комментариев (22)
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Woodbrother    02.01.2020, 13:23
Оценка:  0
Woodbrother
Рехнулся мужичек на фоне пропаганды кремля и коломойского. Его лечить надо и желательно в принудительном плане. Средняя зарплата на Кубе составляет примерно 1400-1800 гривень по нынешнему курсу. Даже не представляю, кого у нас можно заставить работать месяц за эти деньги.
ira0957    02.01.2020, 13:25
Оценка:  -2
ira0957
Т.е. цифры, приведенные министром, тебя не убеждают? 0
Woodbrother    02.01.2020, 13:35
Оценка:  +1
Woodbrother
Министр-клоун как и все в нынешнем правительстве.
ira0957    02.01.2020, 13:28
Оценка:  -2
ira0957
Woodbrother а при чем тут зарплата??? Нельзя рассматривать доход без учета трат.
Woodbrother    02.01.2020, 13:35
Оценка:  +1
Woodbrother
Средняя зарплата - реальный показатель уровня жизни. Телевизор во всем мире стоит 160-250 долларов, джинсы 40-80 долларов, кроссовки 80 долларов, килограм картошки 0,5-1,5 доллара и тд. Как не крути а мировые цены везде одни и те же.
ira0957    02.01.2020, 13:23
Оценка:  -2
ira0957
Аксёнов в фейсбук.

Он назвал шествие националистов шабашом, отметив, что крымчане «благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями».
Woodbrother    02.01.2020, 13:24
Оценка:  0
Woodbrother
Аксенов - бандит, рекитер, военный преступник.
ira0957    02.01.2020, 13:30
Оценка:  -2
ira0957
у-тю-тю-тю ))
Woodbrother    02.01.2020, 13:44
Оценка:  -1
Woodbrother
В баандитской на россии бандит аксенов выглядит вполне аутентично.
ira0957    02.01.2020, 13:22
Оценка:  -3
ira0957
«На Украине снова новогодние факельные шествия нацистов. Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят её руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия 30-х годов прошлого века», — написал
ira0957    02.01.2020, 13:24
Оценка:  -3
ira0957
Аксёнов в ФБ..

Он назвал шествие националистов шабашом, отметив, что крымчане «благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями».
ira0957    02.01.2020, 13:24
Оценка:  -3
ira0957
«Бандеровщина — проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное «топливо» гражданской войны», — заявил глава Крыма.
asfd0    02.01.2020, 13:17
Оценка:  -2
asfd0
На это галицаи отвечают - за то у нас война с Россией. Галиция рулит!
Michael2811    02.01.2020, 13:10
Оценка:  -1
Michael2811
Украина- Это вторая Хранция !!!! Где те которые об отом кричали ???
YSL    02.01.2020, 12:49
Оценка:  -4
YSL
Он еще сравнил бы украину с Гондурасом.
Тисс    02.01.2020, 12:57
Оценка:  +2
Тисс
Гондурас, я так понимаю, уже значительно богаче Украины, поэтому сравнивать смысла нет.
Woodbrother    02.01.2020, 13:29
Оценка:  +1
Woodbrother
Вы лучше со своей россией сравните. Она типа у вас самая багатая в мире. Вот только средняя зарплата в кремлевской гнилой империи составляет примерно 86 долларов. Это на 600% ниже чем в Украине. 80% рассиан прокормить себя нормально не могут и все щеки надувают от вяличия. Ржачка
Вшивая_Вышиванка    02.01.2020, 12:36
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Да, ладно, нам Педя всё время говорил, что мы самая европейская, самая самая европейская страна, у нас одна армия самая мощная на континенте, которая защищает всю Европу. Как же так, какая Куба?))))
xapi3mat    02.01.2020, 12:38
Оценка:  -1
xapi3mat
все зависит от того кем ты, чмо, себя считаешь!
nelci    02.01.2020, 12:34
Оценка:  +2
nelci
Уже прошли Албанию, прошли и Кубу, а если еще поскакать и с факелами погулять, остался ли кто еще чтоб обскакать?
xapi3mat    02.01.2020, 12:29
Оценка:  -1
xapi3mat
ввп - это понты для приезжих
xapi3mat    02.01.2020, 12:34
Оценка:  -2
xapi3mat
в показатели ввп можно записать данные зарплат а можно и не записать как в украине (зарплаты в конвертах) можно записать налоги или нет как в украине - а можно просто статистику подставлять как в ссср!
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