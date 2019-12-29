Министр Милованов сказал, что Украина беднее Кубы

Министр Тимофей Милованой признался, что Украина по бедности опережает коммунистическую Кубу.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сравнил Внутренний Валовой Продукт Украины и коммунистической Кубы, которая является одним из самых экономически неразвитых стран в мире и пришел к выводу, что Куба, живет лучше Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Интересно сравнить уровень ВВП Украины с Кубой. В Украине ВВП (валовой внутренний продукт) - $ 9200 приведен на человека (PPP) и $ 3100 номинальной (2018). В Кубе ВВП - $ 12300 приведен на человека (PPP) и $ 8500 номинальной (wiki). Trading economics дает другие цифры - $ 21000 приведен и $ 6600 номинальной. То есть и приведенный и номинальный ВВП на человека в Кубе выше“ – пишет министр.

Скриншот facebook.com\Тимофей Милованов

Справка. Куба - социалистическое государство, которое в свое время поддерживал СССР. Из-за этого у Кубы напряженные отношения с США. Из-за эмбарго США у Кубы нет доступа к важным рынкам и инвестициям. Усложненные торговые ограничения препятствуют инвестициям. На Кубе плохая инфраструктура, дефицит топлива, удобрений и запчастей. Некоторые продукты до сих пор можно купить только при наличии специальных карточек. До недавнего времени был ограничен доступ в интернет.

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