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Следователи НАБУ получили доступ к телефонам экс-главы "Оборонпрома"

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Следователи НАБО получили данные с телефонов Павла Букина и его жены.
Экс-глава "Оборонпрома" Павел Букин
Экс-глава "Оборонпрома" Павел Букин
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26 декабря суд принял решение предоставить следователям Национального антикоррупционного бюро доступ к информации об абонентских номерах телефонов бывшего руководителя государственного предприятия "Укроборонпром" Павла Букина и его жены. 

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НАБУ подозревает Букина в недостоверном декларировании. Так, следователи предполагают, что Букин не внес в свою декларацию за 2016 год доходы, две квартиры, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover, которые принадлежат гражданской жене.

Напомним, НАБУ объявило о подозрении экс-директору "Укроборонпрома".

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Теги: Букин, НАБУ, Оборонпром
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