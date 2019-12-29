Следователи НАБУ получили доступ к телефонам экс-главы "Оборонпрома"

Следователи НАБО получили данные с телефонов Павла Букина и его жены.

26 декабря суд принял решение предоставить следователям Национального антикоррупционного бюро доступ к информации об абонентских номерах телефонов бывшего руководителя государственного предприятия "Укроборонпром" Павла Букина и его жены.

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НАБУ подозревает Букина в недостоверном декларировании. Так, следователи предполагают, что Букин не внес в свою декларацию за 2016 год доходы, две квартиры, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover, которые принадлежат гражданской жене.



Напомним, НАБУ объявило о подозрении экс-директору "Укроборонпрома".

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