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Адвокат Порошенко попробовал вручить повестки следователям ГБР

Комментариев: 1
Адвокат Игорь Головань принес в ГБР четыре повестки.
Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань
Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань
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2 января адвокат Петра Порошенко Игорь Головань попытался вручить повестки в суд следователем Государственного бюро расследований. Об этом он рассказал в ходе брифинга под зданием ГБР. 

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“Суд поручил лично мне вручить указанным следователям ГБР повестки об их вызове на судебное заседание, которое состоится 14 января текущего года“, - отметил Головань.

По словам адвоката, трое следователей не смогли принять повестки, так как они находятся в отпуске, а еще один не вышел за повесткой.

Головань заявил, что попробует снова вручить повестки завтра. В случае, если повестки вручить не удастся, адвокат обещает заявить ходатайство о принудительном приводе свидетелей в суд.

Напомним, в ГБР перенесли допрос Порошенко на конец января.

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Теги: Порошенко, повестка, ГБР, Головань
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Комментариев (1)
asfd0    02.01.2020, 13:25
Оценка:  -1
asfd0
Тот случай когда лицо - зеркало души.
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