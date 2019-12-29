Адвокат Порошенко попробовал вручить повестки следователям ГБР

Адвокат Игорь Головань принес в ГБР четыре повестки.

2 января адвокат Петра Порошенко Игорь Головань попытался вручить повестки в суд следователем Государственного бюро расследований. Об этом он рассказал в ходе брифинга под зданием ГБР.

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“Суд поручил лично мне вручить указанным следователям ГБР повестки об их вызове на судебное заседание, которое состоится 14 января текущего года“, - отметил Головань.



По словам адвоката, трое следователей не смогли принять повестки, так как они находятся в отпуске, а еще один не вышел за повесткой.



Головань заявил, что попробует снова вручить повестки завтра. В случае, если повестки вручить не удастся, адвокат обещает заявить ходатайство о принудительном приводе свидетелей в суд.



Напомним, в ГБР перенесли допрос Порошенко на конец января.

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