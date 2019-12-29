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В 2020 году украинцы будут отдыхать 11 дополнительных дней

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Календарь на 2020 года, украинцев ждет 11 дополнительных выходных.
Календарь на 2020 год
Календарь на 2020 год
hochu.ua

В этом году в Украине будет 11 дополнительных выходных дней. В Правительстве порекомендовали работодателям предоставлять выходные своим сотрудникам. 

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Если праздничные дни придутся на субботу или воскресенье, то выходной предоставляется в понедельник.

Также отмечается, что некоторые рабочие дни будут перенесены на выходные. Чаще всего так делается в новогодние и рождественские праздники. Но пока Кабине министров не подписал соответствующего распоряжения.

Список всех праздников 2020 года, когда в стране могут быть выходные дни:

  • 6-7 января - Рождество Христово;
  • 8 марта - Международный женский день, в этом году припадает на воскресенье, поэтому выходной будет 9 марта;
  • 19 апреля - Пасха. Всегда отмечается в воскресенье, поэтому 20 апреля будет выходным;
  • 1 мая - Международный день труда;
  • 9 мая - День Победы, в 2020 году приходится на субботу, поэтому в понедельник, 11 мая, должен быть выходной;
  • 7 июня - Троица отмечается в воскресенье, поэтому 8 июня будет выходным днем;
  • 28 июня - День Конституции. Припадает на воскресенье, поэтому 29 июня будет выходным;
  • 24 августа - День Независимости;
  • 14 октября - День защитника Украины;
  • 25 декабря - Католическое рождество.

Напомним, ранее у ЗЕ назвали изменения, которые ждут украинцев с нового года

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Теги: Украина, Выходные, Праздники
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