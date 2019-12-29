Деньги в матраце на свалке: история получила продолжение

Чиновники решили судьбу денег, которые бедная женщина нашла на свалке в Одесской области.

История о бедной женщине, которая нашла крупную сумму денег в матраце на свалке в Одесской области, облетела всю Украину. Честная женщина отдала найденные деньги в храм, но их могут подарить ей.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Килийского горсовета Павел Бойченко.

Известно, что несколько местных жителей заявляли, что найдены именно их деньги. Но никто не смог этого доказать. Поэтому настоятель храма, в которых женщина передала деньги, передал сумму в исполком Килийского горсовета. Там они будут храниться 6 месяцев. Если не объявиться владелец денег - их передадут женщине, которая их нашла.

Вместе с этим хочу опровергнуть басни. Найденная сумма - это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро. Наши родные гривны, - написал Бойченко.

Документ facebook.com/bojcenko

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Напомним, под Одессой бедная женщина нашла на свалке много денег и отдала в храм. Женщина нашла крупную сумму денег на свалке.

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