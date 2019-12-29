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Деньги в матраце на свалке: история получила продолжение

Комментариев: 2
Чиновники решили судьбу денег, которые бедная женщина нашла на свалке в Одесской области.
Деньги могут вернуть бедной женщине
Деньги могут вернуть бедной женщине
facebook.com/bojcenko

История о бедной женщине, которая нашла крупную сумму денег в матраце на свалке в Одесской области, облетела всю Украину. Честная женщина отдала найденные деньги в храм, но их могут подарить ей.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Килийского горсовета Павел Бойченко.

Известно, что несколько местных жителей заявляли, что найдены именно их деньги. Но никто не смог этого доказать. Поэтому настоятель храма, в которых женщина передала деньги, передал сумму в исполком Килийского горсовета. Там они будут храниться 6 месяцев. Если не объявиться владелец денег - их передадут женщине, которая их нашла.

Вместе с этим хочу опровергнуть басни. Найденная сумма - это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро. Наши родные гривны, - написал Бойченко.

Документ
Документ
facebook.com/bojcenko

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Напомним, под Одессой бедная женщина нашла на свалке много денег и отдала в храм. Женщина нашла крупную сумму денег на свалке.

 

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Теги: деньги, свалка, Одесская область бедная женщина
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Комментариев (2)
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xapi3mat    03.01.2020, 11:22
Оценка:  +8
xapi3mat
У этой страны ЕСТЬ будущее!!!
Николай510    03.01.2020, 11:02
Оценка:  -10
Николай510
Для Украины это не деньги, одноразовый пшик для одного похода в очередную мафиозную Таврию!
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