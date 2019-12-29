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На Закарпатье отец и сын напали на двух копов: Дошло до стрельбы

Комментариев: 1
Подозреваемых в краже 5 тысяч гривен пришлось успокаивать спецсредствами.
На Закарпатье отец и сын напали на двух копов: Дошло до стрельбы
© zk.npu.gov.ua
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На Закарпатье отец и сын напали на двух копов: Дошло до стрельбы
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На Закарпатье двое мужчин, которые подозреваются в краже, напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения. В результате одного из них госпитализировали с сотрясением мозга. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

Так, 2 января, полицейские получили сообщение о краже денег в селе Обава Мукачевского района. 33-летняя заявительница рассказала, что у нее похитили 5000 гривен и золотые изделия. Кроме того, гражданка указала на лиц, предположительно, причастных к совершению преступления – ее родственников, с которыми проживает в одном доме.

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Увидев полицейских, 23-летний родственник заявительницы и его отец начали агрессивно вести себя и наносить правоохранителям телесные повреждения. В результате, один из сотрудников полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба. Другой работник полиции получил травмы ноги и руки.

Чтобы прекратить неправомерные действия нападавших, правоохранитель совершил предупредительный выстрел в воздух. Также, чтобы утихомирить мужчин, полицейские вынуждены были применить спецсредство “Терен“.

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Нападавших, которые оказывали злостное неповиновение правоохранителям, 23-летнего мужчину и его 58-летнего отца, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и доставили в Мукачевское районное отделение полиции.

Правоохранителям оказана необходимая медицинская помощь. Один из полицейских находится в больнице.

По этому факту возбуждено два уголовных производства: по ч. 2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Следствие по делу продолжается.

Напомним, под Николаевом микроавтобус перевернулся во время побега от полиции. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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Теги: кража, полиция, Закарпатская область
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Комментариев (1)
MNI1957    03.01.2020, 12:46
Оценка:  -1
MNI1957
стрелять надо было,три раза
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