Минимальный возраст для работы в патрульной полиции снизили до 18 лет

До сих пор гражданин мог стать патрульным только с 20 лет.

Патрульная полиция теперь доступна с 18 лет facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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На работу в патрульную полицию будут принимать с 18 лет. Ранее минимальный возраст для принятия на работу составлял 20 лет. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

Новый год - новые возможности! Теперь еще больше шансов к нам попасть на службу! Тебе 18 лет и ты чувствуешь, что можешь присоединиться к изменениям к лучшему? Присоединяйся, - говорится в сообщении.

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Желающим устроиться на работу в патрульную полицию Львовской области обещают зарплату от 12 000 гривен, компенсацию расходов на аренду жилья, квартиру в лизинг и другие бонусы.

Напомним, в новогоднюю ночь правоохранители переходят на усиленный режим работы. В особенности МВД усилит меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

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