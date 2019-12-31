Минимальный возраст для работы в патрульной полиции снизили до 18 лет
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На работу в патрульную полицию будут принимать с 18 лет. Ранее минимальный возраст для принятия на работу составлял 20 лет. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.
Новый год - новые возможности! Теперь еще больше шансов к нам попасть на службу! Тебе 18 лет и ты чувствуешь, что можешь присоединиться к изменениям к лучшему? Присоединяйся, - говорится в сообщении.
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Желающим устроиться на работу в патрульную полицию Львовской области обещают зарплату от 12 000 гривен, компенсацию расходов на аренду жилья, квартиру в лизинг и другие бонусы.
Напомним, в новогоднюю ночь правоохранители переходят на усиленный режим работы. В особенности МВД усилит меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.
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