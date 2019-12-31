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Минимальный возраст для работы в патрульной полиции снизили до 18 лет

Комментариев: 3
До сих пор гражданин мог стать патрульным только с 20 лет.
Патрульная полиция теперь доступна с 18 лет
Патрульная полиция теперь доступна с 18 лет
facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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На работу в патрульную полицию будут принимать с 18 лет. Ранее минимальный возраст для принятия на работу составлял 20 лет. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

Новый год - новые возможности! Теперь еще больше шансов к нам попасть на службу! Тебе 18 лет и ты чувствуешь, что можешь присоединиться к изменениям к лучшему? Присоединяйся, - говорится в сообщении.

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Желающим устроиться на работу в патрульную полицию Львовской области обещают зарплату от 12 000 гривен, компенсацию расходов на аренду жилья, квартиру в лизинг и другие бонусы.

Напомним, в новогоднюю ночь правоохранители переходят на усиленный режим работы. В особенности МВД усилит меры безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

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Теги: патрульная полиция, Львовская область
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Комментариев (3)
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Boxelohos    31.12.2019, 14:05
Оценка:  0
Boxelohos
ЛОВИ ТРОЛЛЯКУ! ПОЛК АНТИБЕСА АКТИВИЗИРОВАЛСЯ (СМ. НОВОСТЬ "СБУ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОТОФЕРМЫ ФСБ", ГДЕ ОН С 3 ДО 6 УТРА! НАКРУТИЛ СЕБЕ БОЛЬШЕ 100 ПЛЮСОВ К КОММЕНТУ) ЭТИ ТРОЛЛИ СИДЯТ НА ЗАРПЛАТЕ, ПРОДАВАЯ СОВЕСТЬ
kapablankas    31.12.2019, 13:24
Оценка:  0
kapablankas
а что говорит порядок прохождения сдужбы ???
МаксимУм    31.12.2019, 13:11
Оценка:  +2
МаксимУм
Да хоть с детского сада берите! Пока не будет достойная зарплата, нормальной полиции не будет...
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