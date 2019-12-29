В Геническе автомобиль упал в море: Один погибший
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В Херсонской области автомобиль упал с причала в море, мужчина, находившийся внутри, погиб. Об этом пишет УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.
Инцидент произошел в городе Геническ в районе улицы Фрунзе, 16-й причал, около 18:17.
Поступило сообщение о том, что с причала в море упала машина с человеком внутри. По прибытию отделения пожарно-спасательного подразделения вместе с коммунальной водолазной службой города Геническ проведены поисковые работы и изъято тело погибшего мужского пола, - сообщили в ОГА.
Как отмечается, автомобиль не был найден. Продолжить поисковые работы планировали 3 января.
Сотрудниками ГУНП проводится дознание, установление подробностей происшествия и идентификация личности, - добавили в департаменте.
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