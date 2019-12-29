В Украине умер мужчина после обеда тушенкой из свинины

Причина смерти - ботулизм.

В понедельник, 30 декабря, умер 59-летний мужчина от ботулизма. Он пообедал консервированной свининой домашнего приготовления. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

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“Болезнь была тяжелой. Даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента все время ухудшалось. Мужчина умер“ - говорится в сообщении.

Чтобы уберечься от ботулизма избегайте:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства.

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“Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно - нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса“ - подытожили в центре.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу! Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни

Симптомы ботулизма Центр общественного здоровья

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