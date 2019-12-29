Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте.

Подозреваемая в убийстве журналиста Шеремета Яна Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте, который проводился сотрудниками полиции в ночь на 3 января. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции у себя в Facebook.

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Как отмечается, о проведении следственного эксперимента заблаговременно предупредили адвокатов трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только представитель защиты Юлии Кузьменко.

Подозреваемый Антоненко отказался, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что было зафиксировано на видеозаписи во время следственного эксперимента.

Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась, - сообщили в пресс-службе нацполиции.

Напомним, ранее Участие Антоненко в следственном эксперименте сорвало следствие.

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