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Около сотни украинцев останутся за решёткой в России на Рождество

Комментариев: 1
Около сотни украинских политзаключенных останутся за решеткой в Российской Федерации на Рождественские праздники.
Политическая акция у стен Посольства РФ
Политическая акция у стен Посольства РФ
EPA/UPG

Около сотни граждан Украины, которые незаконно содержатся в тюрьмах России, проведут Рождество за решеткой. Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook

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“Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключение в России, “празднуют“ рождественские праздники в тюрьме. Снова! Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами, и “отметили“ в тюрьмах много праздников“, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/UkraineMFA

Также в МИД призывали международное сообщество оказывать давление на Кремль до освобождения всех «политических заключенных» и на временно оккупированных территориях.

В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям. Вместе мы сделаем это! - подытожили в МИД Украины.

Напомним, ранее в Поклонская заговорила о возвращении в Украину.

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Теги: Украина, Россия, МИД Украины, Политзаключенные
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Комментариев (1)
fkrfyfan    06.01.2020, 11:48
Оценка:  -6
fkrfyfan
Все украинские уголовники в России автоматически становятся политзаключёнными
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