В Одессе задержали убийц двух девушек на Киевском Подоле - СМИ

Правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве.

Сегодня утром правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве. Задержание произошло около 5 часов утра в Одессе. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

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На данный момент, с подозреваемыми проводят следственные действия.



Напомним, 4 января в арендованной квартире в Киеве нашли два тела. Убитыми оказались две пропавшие девушки 2000 и 2003 годов рождения. Тела погибших были связаны и изрезаны острым предметом.

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