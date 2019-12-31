В Одессе задержали убийц двух девушек на Киевском Подоле - СМИ
Правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве.
Сегодня утром правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве. Задержание произошло около 5 часов утра в Одессе. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
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На данный момент, с подозреваемыми проводят следственные действия.
Напомним, 4 января в арендованной квартире в Киеве нашли два тела. Убитыми оказались две пропавшие девушки 2000 и 2003 годов рождения. Тела погибших были связаны и изрезаны острым предметом.
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