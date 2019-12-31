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В Одессе задержали убийц двух девушек на Киевском Подоле - СМИ

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Правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве.
Подозреваемые в двойном убийстве на Подоле задержаны
Подозреваемые в двойном убийстве на Подоле задержаны
скриншот

Сегодня утром правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек на Подоле в Киеве. Задержание произошло около 5 часов утра в Одессе. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. 

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На данный момент, с подозреваемыми проводят следственные действия.

Напомним, 4 января в арендованной квартире в Киеве нашли два тела. Убитыми оказались две пропавшие девушки 2000 и 2003 годов рождения. Тела погибших были связаны и изрезаны острым предметом.

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