Яхту Порошенко заметили около Сейшел

Яхту Петра Порошенко заметили возле сейшельских островов, где лучшие пляжи в мире.

KATINA 60-метровая яхта, на которой в районе Сейшельских островов отдыхает бывший президент Украины Петр Порошенко, время от времени подходит к острову Фрегат, чьи пляжи признаны лучшими в мире. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своем Telegram-канале.

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“Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага“, - пишет Портнов.

Также в сообщение указывается, что остров известен как уединенный частный курорт. Журнал “Times“ признал пляжи на Фрегате самыми лучшими в мире.

Скриншот https://t.me/PortnovUA

Напомним, ранее у Порошенко готовят запросы касательно поездки Зеленского в Оман

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