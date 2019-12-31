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Яхту Порошенко заметили около Сейшел

Комментариев: 7
Яхту Петра Порошенко заметили возле сейшельских островов, где лучшие пляжи в мире.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
EPA/UPG

KATINA 60-метровая яхта, на которой в районе Сейшельских островов отдыхает бывший президент Украины Петр Порошенко, время от времени подходит к острову Фрегат, чьи пляжи признаны лучшими в мире. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своем  Telegram-канале

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“Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага“, - пишет Портнов.

Также в сообщение указывается, что остров известен как уединенный частный курорт. Журнал “Times“ признал пляжи на Фрегате самыми лучшими в мире.

Скриншот
Скриншот
https://t.me/PortnovUA

Напомним, ранее у Порошенко готовят запросы касательно поездки Зеленского в Оман

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Теги: Порошенко, Сейшелы, Отдых
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Комментариев (7)
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Духовный_скреп    06.01.2020, 14:52
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Думаю,поехал конфеты рождественские отдыхающим раздавать.
ПАТРИОТ    06.01.2020, 14:51
Оценка:  -1
ПАТРИОТ
С другой стороны, Петю понять можно - детей отправил в Англию (стоимость учёбы свыше 100 000 фунтов в год).
Недаром в 2014-2015 народ сбрасывался СМСками по 5 гривен "на армию".
"Украденные&quo t; Януковичем деньги, благополучно оказались на офшорных счетах Вальцмана...
Почему бы и не гульнуть???
Letohradek    06.01.2020, 14:55
Оценка:  -1
Letohradek
Ватный еблан, забудь за Порошенко и его детей! Твой крысомордый уже 7 месяцев, как твой президент! Порошенко вправе отдыхать где хочет и как хочет, он уже не президент Украины, всоси ты это тупоголовое!
Letohradek    06.01.2020, 14:48
Оценка:  -2
Letohradek
Заметили яхту Порошенка ... И шо с этого? О чем новость? Или богатый человек должен иметь лодку с веслами? Или это отвлечение внимания от крысомордого, который вместо того, что бы исполнять обещанное, катается по свету, создавая видимость своей деятельности?
foster12    06.01.2020, 14:41
Оценка:  +3
foster12
Портнову... а какое твое собачье дело где и на чем отдыхает человек?
Он за свои деньги отдыхает.
А зеленый недомерок в Омане отвисает за МОИ и ВАШИ деньги.....
SAId    06.01.2020, 14:34
Оценка:  +3
SAId
один в омане другой на сейшелах точнее его яхта да и то не факт..
SAId    06.01.2020, 14:33
Оценка:  +5
SAId
как заметили??со спутника или с соседней яхты?*?? ну и какая нам разница сидя в козолуповке кто кого и где заметил..с уки жируют и ведут себя как школота типа --сам дурак...
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