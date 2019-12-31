Яхту Порошенко заметили около Сейшел
KATINA 60-метровая яхта, на которой в районе Сейшельских островов отдыхает бывший президент Украины Петр Порошенко, время от времени подходит к острову Фрегат, чьи пляжи признаны лучшими в мире. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своем Telegram-канале.
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“Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага“, - пишет Портнов.
Также в сообщение указывается, что остров известен как уединенный частный курорт. Журнал “Times“ признал пляжи на Фрегате самыми лучшими в мире.
Напомним, ранее у Порошенко готовят запросы касательно поездки Зеленского в Оман
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Недаром в 2014-2015 народ сбрасывался СМСками по 5 гривен "на армию".
"Украденные&quo t; Януковичем деньги, благополучно оказались на офшорных счетах Вальцмана...
Почему бы и не гульнуть???
Он за свои деньги отдыхает.
А зеленый недомерок в Омане отвисает за МОИ и ВАШИ деньги.....