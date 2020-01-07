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В Днепре домушника задержали сразу после кражи

Комментариев: 2
Соседка в дверной глазок увидела, как вор проникает в чужую квартиру и позвонила в полицию. Прибывшим патрульным осталось только надеть на вора наручники, когда он выходил из квартиры.
Полиция отобрала у вора украденное
Полиция отобрала у вора украденное
dp.informator.ua

В Днепре полицейские в понедельник, 6 января, задержали квартирного вора. Отмечается, что злоумышленника поймали "на горячем" - спустя несколько минут после кражи, сообщает Информатор.

Вора, который забрался в чужую квартиру, увидела в глазок соседка. Женщина сразу же позвонила в полицию и подробно описала злоумышленника. Когда тот вышел, то почти сразу оказался закованным в наручники. При себе у него был стандартный "набор домушника" в виде отмычек и вещи, которые позже опознала хозяйка квартиры.

Как выяснилось, мужчина украл золотые и серебряные ювелирные изделия, часы и женские колготки. Его задержали, а на место вызвали следственно-оперативную группу.

 

Ранее сообщалось, что в Днепре на горячем задержали двух "домушников". Копов вызвала соседка, в чью квартиру они пытались попасть до этого.

А в России девочка заперла вора в квартире и ушла в школу

 

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Теги: воры, кража, Днепр, воровство, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Frenki-zol    07.01.2020, 10:22
Оценка:  +1
Frenki-zol
Когда руки рубить начнут?
dron29    07.01.2020, 10:28
Оценка:  +6
dron29
Бене?))
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