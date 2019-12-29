Убийство в Каховке: Управление полиции пикетируют вторые сутки

К резонансному убийству может быть причастен полицейский.

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Под зданием управления полиции в Каховке (Херсонская область) второй день продолжаются протесты из-за убийства местного жителя, в котором подозревают бывшего полицейского и которому может быть причастен действующий полицейский. Об этом сообщает hromadske.

В воскресенье, 5 декабря, на акцию собрались около 50 местных жителей, включая родственников убитого. Порядок охраняют около 15 полицейских.

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Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы – 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как “умышленное убийство“.

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Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Также сообщалось, что сам подозреваемый, возможно, ранее работал в полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

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Относительно полицейского проводят служебное расследование. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины

Напомним, появились подробности двойного убийства в Киеве. В арендованной квартире нашли два связанных трупа. Убитыми оказались две пропавшие девушки.

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