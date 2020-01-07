В Украину ежедневно не пускают до 30 россиян
Российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма.
За прошлый год в Украину не пустили более 7,3 тысячи россиян, сообщила во вторник, 7 января, пресс-службам Министерства внутренних дел.
"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 граждан РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что российской блогерше Александре Митрошиной, выступление которой вчера пытались сорвать активисты, запретят въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма.
Сообщается, что у Митрошиной не было запрета на въезд, границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска. В ходе проверки не было установлено, посещала ли она Крым.
Напомним, в декабре 2018 года Украина продлила запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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