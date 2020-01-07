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В Украину ежедневно не пускают до 30 россиян

Комментариев: 2
Российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма.
За год в Украину не пустили более 7,3 тысяч россиян
За год в Украину не пустили более 7,3 тысяч россиян
dpsu.gov.ua
За прошлый год в Украину не пустили более 7,3 тысячи россиян, сообщила во вторник, 7 января, пресс-службам Министерства внутренних дел.
 
 
"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 граждан РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что российской блогерше Александре Митрошиной, выступление которой вчера пытались сорвать активисты, запретят въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма. 

Сообщается, что у Митрошиной не было запрета на въезд, границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска. В ходе проверки не было установлено, посещала ли она Крым.

Напомним, в декабре 2018 года Украина продлила запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

 

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Теги: МВД, россияне, пограничники, Запрет на въезд, запрет въезда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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I_gor2    07.01.2020, 22:57
Оценка:  0
I_gor2
Следующий Башаров.
I_gor2    07.01.2020, 22:56
Оценка:  0
I_gor2
Родили.....а раньше нельзя было?
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