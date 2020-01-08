“Прокуратура у нас независимая”: у Зеленского оконфузились из-за аварии МАУ

Юлию Мендель снова раскритиковали в сети.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель снова оказалась в центре скандала за некорректный пост о расследовании причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Речь в том, что на странице Офиса президента появился пост о поручении Зеленского возбудить уголовное дело по факту крушения лайнера в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по поводу катастрофы пассажирского самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины“, который упал неподалеку от международного аэропорта в Тегеране (Иран). Глава государства также отметил необходимость проведения проверки летной годности всего гражданского флота, - сообщили в ОП.

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Между тем, пост разозлил украинцев. Многие комментаторы заявили, что глава государства не имеет полномочий давать указания органам следствия об открытии или закрытии уголовных производств. Многие пользователи акцнетировали, что в первоначальной версии поста было написано “президент приказал генеральному прокурору открыть производство“, но после волны негодовагия текст исправили. Бурное возмущение по этому поводу люди выразили в многочисленных комментариях.

“Что значит поставил задачу? У нас правоохранительные органы без задач по ОПУ ничего не будут делать?“, “Президент не может давать указания/задачи об открытии/закрытии уголовного дела. Или уже у нас можно?“, “Прокуратура у нас независимая, именно так господин президент говорил, верно? Рябошапка не его человек. Все верно?“, “А для того, чтобы открыть производство, надо задание президента?“, “Теперь и солнце встает исключительно по поручению президента“, “Переписали текст. Час назад было “президент приказал генеральному прокурору открыть производство...“, - пишут комментаторы.

Комментарии скриншот

Комментарии скриншот

Комментарии скриншот

Комментарии скриншот

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Напомним, два пассажира не сели на рейс МАУ из Ирана. По неизвестным пока что причинам двое человек не сели на авиарейс МАУ, который потерпел крушение в иранской столице.

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