В Харькове кондуктор "принимал" оплату проезда песнями

Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

В Харькове один из кондукторов предложил пассажирам оплатить проезд не деньгами, а песнями, но только "веселенькими". Соответствующее видео размещено на YouTube.

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“У кого денег нет – принимаются песни. Вот только что-то веселенькое, сразу говорю" - сказал кондуктор.

Слушайте слова и запоминайте: Ни к чему теперь за тобой ходить, ни к чему теперь мне цветы дарить. Давайте, площадочка подчеркнул мужчина

Ранее водитель троллейбуса сделал предложение кондуктору. С датой свадьбы пара определилась давно, однако официально предложение молодой человек сделал будущей жене только сейчас.

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