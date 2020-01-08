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МИД Украины вызвало посла Польши из-за скандала с деятелями ОУН

Комментариев: 7
Польского посла вызвали из-за общего заявления дипмиссий Польши и Израиля.
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий
EPA/UPG

8 января Министерство иностранных дел Украины вызвало Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

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Дипломаты обсудили резонансное заявления послов Польши и Израиля, в котором те осудили чествование деятелей ОУН украинской властью.

Отмечается, что во время контактов на высшем уровне, представители Украины и Польши договорились о диалоге по историческим вопросам на экспертном уровне, а также о конструктивном сотрудничестве специалистов в сфере исторической памяти.

Напомним, Послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН.

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Теги: Польша, МИД, ОУН, скандал
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Комментариев (7)
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Слуги-Воров    08.01.2020, 18:43
Оценка:  +1
Слуги-Воров
Вообще то , нужно судить Польшу и требовать репарации за окупацию Украины и угнетанием украинцев.
Слуги-Воров    08.01.2020, 18:41
Оценка:  -2
Слуги-Воров
Польша держала Украину в рабстве столетиями. Так что пускай щеки не дуют.
wahmurkadurnaya    08.01.2020, 18:36
Оценка:  +2
wahmurkadurnaya
Полякам та іудеям мало нормального відношення сучасних українців до них, їм треба пробудити ненавість до себе. Ну що ж, нехай щастить!
Антибес    08.01.2020, 18:00
Оценка:  -3
Антибес
Сколько тысяч наших"нерабов"в прошлом году не пустили в Израиль,помните?А сколько десятков тысяч наших"нерабов"в прошлом году не пустили в Польшу,знаете?Так вот,эти цифры должны вырасти в 10 раз.Тогда будет порядок.И Израиль с Польшей об этом знают.
wahmurkadurnaya    08.01.2020, 18:23
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
ви мабуть зовсім не спиш, коли так багацько знаєш. Бідолашний.
asfd0    08.01.2020, 17:47
Оценка:  0
asfd0
А чё они с Польшей договариваются по историческим вопросам а не со своим народом ?
wahmurkadurnaya    08.01.2020, 18:20
Оценка:  -1
wahmurkadurnaya
Доубойоб.
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