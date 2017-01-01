Умер потерпевший в деле добровольцев "Пумы и "Бучи"

Умер потерпевший в деле подозреваемых в убийстве Шеремета.

9 января скончался Михаил Чекурак, на которого подозреваемые в убийстве Павла Шеремета совершили неудачное покушение. По предварительным данным, Чекурак умер по естественным причинам. Об этом сообщил адвокат Виталий Ковальчук.

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В ноябре 2019 полиция задержала бывших добровольцев Владислава (“Буча“) и Ирину (“Пума“) Грищенко по подозрению в покушении на убийство известного в уголовных кругах жителя Косово Михаила Чекурака. По версии следствия, они сделали взрывчатку и установили ее на авто Чекурака. Однако взрывпакет не сдетонировал, а Чекурак смог заметить взрывчатку.

Владислав и Ирина Грищенко также являются подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Маруся Звиробий заявила, что за ней “следят какие-то мальчики“.

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