Под Ровно от коклюша умер младенец: Родители отказались от ванцинации

В семье осталось пятеро непривитых детей.

В Ровенской области от коклюша умер месячный младенец. Он не был вакцинирован от инфекции, сообщили в Центре общественного здоровья.

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Отмечается, что родители отказались вакцинировать ребенка. В той же семье есть еще пятеро детей, которые также не были привиты против коклюша по отказу родителей.



Отметим, что за январь-ноябрь 2019 года плановые прививки против дифтерии, коклюша и столбняка получили 74% украинских детей.



Коклюш - это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Легко распространяется от человека к человеку, в основном воздушно-капельным путем, при кашле или чихании.

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Зараженные коклюшем дети страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Опаснее всего это заболевание для младенцев.





Напомним, от гриппа скончалась еще одна невакцинированная украинка

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