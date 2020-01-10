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Под Ровно от коклюша умер младенец: Родители отказались от ванцинации

Комментариев: 2
В семье осталось пятеро непривитых детей.
Родители отказались вакцинировать малыша
Родители отказались вакцинировать малыша
depositphotos

В Ровенской области от коклюша умер месячный младенец. Он не был вакцинирован от инфекции, сообщили в Центре общественного здоровья. 

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Отмечается, что родители отказались вакцинировать ребенка. В той же семье есть еще пятеро детей, которые также не были привиты против коклюша по отказу родителей.

Отметим, что за январь-ноябрь 2019 года плановые прививки против дифтерии, коклюша и столбняка получили 74% украинских детей.

Коклюш - это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Легко распространяется от человека к человеку, в основном воздушно-капельным путем, при кашле или чихании. 

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Зараженные коклюшем дети страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Опаснее всего это заболевание для младенцев.



Напомним, от гриппа скончалась еще одна невакцинированная украинка

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Теги: коклюш, смерть, вакцианция
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Комментариев (3)
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Alkoholowe    10.01.2020, 19:00
Оценка:  0
Alkoholowe
рродители-долбо-бы....
stubborn+    10.01.2020, 18:56
Оценка:  -3
stubborn+
Скорее всего СЕКТАНТы.
Lyonya-Space    10.01.2020, 19:03
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Не факт. Одно время была мода отказа от вакцинации. Эту тему подогрева ли СМИ и интернет ресурсы.
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