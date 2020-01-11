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Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета, - Зеленский

Комментариев: 5
Киев ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.
Зеленский прокомментировал признание Ирана в сбивании боинга
Зеленский прокомментировал признание Ирана в сбивании боинга
ЕРА

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, отреагировал на признание Ирана своей вины в крушении украинского самолета. Глава государства опубликовал свое заявление в Telegram-канале.

Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим канала", - заявил президент.

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Зеленский также выразил надежду, что в дальнейшем расследование будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Он также подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Напомним, ранее СМИ писали, что Иран признал, что сбил украинский самолет. Власти Ирана заявили, что самолет Международных авиалиний Украины под Тегераном был сбит "непреднамеренно".

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Владимир Зеленский, крушение самолета
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Комментариев (5)
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ParisMA    11.01.2020, 10:45
Оценка:  +1
ParisMA
Жаль погибших и их семьи! Очень жаль!
MNI1957    11.01.2020, 09:35
Оценка:  -9
MNI1957
компенсация одна,выбить зверьков поголовно
Via_doloгosa    11.01.2020, 09:58
Оценка:  +1
Via_doloгosa
штаты тоже сбивали самолет Иранский и ниче, даже не извинялись, сказали сами виноваты, Украина gидов сбила и тоже ничего, сказали это не мы. А Иран если действительно признал, то это мужественный и честный поступок, редкость в наше время.!
ParisMA    11.01.2020, 10:45
Оценка:  +1
ParisMA
штаты бомбили весь мир! и им это сошло с рук! им всё сходит с рук! а здесь...возможно какое -то давление! мне кажется без штатов не обошлось!
VSHIVANKA    11.01.2020, 10:14
Оценка:  -6
VSHIVANKA
НУ ТАК ОДЕВАЙСЯ В ПАРАДНЫЕ ШАРОВАРЫ И ВПЕРЕД ЗА ОРДЕНАМИ !!!
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