Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета, - Зеленский

Киев ожидает от Тегерана полного признания вины и готовности к открытому расследованию, а также выплаты компенсаций.

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, отреагировал на признание Ирана своей вины в крушении украинского самолета. Глава государства опубликовал свое заявление в Telegram-канале.

Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим канала", - заявил президент.

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Зеленский также выразил надежду, что в дальнейшем расследование будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Он также подчеркнул, что 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Напомним, ранее СМИ писали, что Иран признал, что сбил украинский самолет. Власти Ирана заявили, что самолет Международных авиалиний Украины под Тегераном был сбит "непреднамеренно".

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