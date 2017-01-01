В МАУ отреагировали на признание иранских военных

Руководитель компании заявил, что не сомневался в том, что экипаж потерпевшего крушения судна не был виновен в авиакатастрофе.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины была уверена в невиновности экипажа в крушении самолета в Иране. Об этом в субботу, 11 января, заявил президент компании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

Таким образом Дыхнэ прокомментировал официальное признание Ирана в сбивании Boeing 737-800 который совершал рейс Тегеран – Киев.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет", - написал Дыхне.

Он подчеркнул, что на борту погибли лучшие сотрудники авиакомпании.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил сожаления о сбитом самолете, отметив, что распорядился о выплате компенсации.

В свою очередь иранские военные заявили, что сбили украинский самолет по ошибке, приняв его за "вражескую цель".

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