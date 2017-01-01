Сутки в зоне ООС: четыре обстрела, потерь нет
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 11 января, четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 января.
Читай также: "Таможенник" из "ЛНР" сел в тюрьму на восемь летПротивник вел огонь из запрещенный Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток – возле населенных пунктов Красногоровка и Пески (три раза).
С начала этих суток враг один раз обстрелял позиции ВСУ – из миномета калибра 82-мм вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Потерь нет.
Напомним, за сутки 10 января сепаратисты 13 раз открывали огонь. Тогда были ранены трое украинских военных.
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