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Сутки в зоне ООС: четыре обстрела, потерь нет

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Сепаратисты вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Украинская бронетехника в зоне ООС
Украинская бронетехника в зоне ООС
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 11 января, четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 января.

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Противник вел огонь из запрещенный Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток – возле населенных пунктов Красногоровка и Пески (три раза).

С начала этих суток враг один раз обстрелял позиции ВСУ – из миномета калибра 82-мм вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Потерь нет.

Напомним, за сутки 10 января сепаратисты 13 раз открывали огонь. Тогда были ранены трое украинских военных.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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