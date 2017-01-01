Сутки в зоне ООС: четыре обстрела, потерь нет

Сепаратисты вели огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 11 января, четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 января.

Читай также: "Таможенник" из "ЛНР" сел в тюрьму на восемь лет Противник вел огонь из запрещенный Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Противник вел огонь из запрещенный Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток – возле населенных пунктов Красногоровка и Пески (три раза).

С начала этих суток враг один раз обстрелял позиции ВСУ – из миномета калибра 82-мм вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Потерь нет.

Напомним, за сутки 10 января сепаратисты 13 раз открывали огонь. Тогда были ранены трое украинских военных.