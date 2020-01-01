Джокер обсудил дело Шеремета с министром по вопросам ветеранов АТО
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Джокер от имени Корчинской обсудил дело о резонансном убийстве журналиста Павла Шеремета с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой.
Об этом Джокер сообщил на своем Телеграм-канале.
Министр, как и Корчинская, вопреки воле президента Зеленского и позиции министра внутренних дел Авакова не согласна с обвинениями, и хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста, - написал Джокер.
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Загадочный аноним опубликовал несколько скриншотов переписки с министром по вопросам ветеранов АТО.
Напомним, Баканов прокомментировал переписку "слуг народа" с пранкером Джокером. Глава СБУ отметил, что нашим политикам просто нужно прекратить "давать пищу" пранкерам, чтобы те их оставили в покое.
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