Джокер обсудил дело Шеремета с министром по вопросам ветеранов АТО

Аноним общался с Колядой от имени Корчинской.

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Джокер от имени Корчинской обсудил дело о резонансном убийстве журналиста Павла Шеремета с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой.

Об этом Джокер сообщил на своем Телеграм-канале.

Министр, как и Корчинская, вопреки воле президента Зеленского и позиции министра внутренних дел Авакова не согласна с обвинениями, и хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста, - написал Джокер.

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Загадочный аноним опубликовал несколько скриншотов переписки с министром по вопросам ветеранов АТО.

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Напомним, Баканов прокомментировал переписку "слуг народа" с пранкером Джокером. Глава СБУ отметил, что нашим политикам просто нужно прекратить "давать пищу" пранкерам, чтобы те их оставили в покое.

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